Fruits et légumes, agriculture : les professionnels d'Occitanie veulent parler d'une seule voix

La nouvelle ambition commune de la Fédération des fruits et légumes de l'Occitanie et de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, telle qu'elle vient d'être dévoilée sur le Medfel 2017 : « créer une synergie entre les deux organisations et faciliter le développement d'actions communes », explique Jean-Louis Cazaubon, vice-président chargé de l'agroalimentaire et de la viticulture à la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

« Cela va leur permettre de parler d'une seule voix concernant la production, la commercialisation ou encore l'investissement », poursuit-il. « Ce rapprochement va nous permettre de mettre en avant le dynamisme de la filière fruits et légumes, de créer une complémentarité dans la production et montrer une certaine cohésion », indique pour sa part Michel Guallar, président de la chambre d'agriculture Pyrénées-Orientales.

La chambre régionale d'agriculture se chargera d'accompagner techniquement et financièrement les projets menés par les agriculteurs ainsi que les coopératives.

Née à la suite de la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, la Fédération des fruits et légumes de l'Occitanie, présente à Montpellier et Toulouse, rassemble une cinquantaine d'organisations de producteurs. Au niveau régional, la filière pèse 700 M€ et génère 35 000 emplois, soit 20 000 équivalents temps plein.

Le Medfel met le cap sur le bio

Pour l'édition 2017 du Medfel, la région Occitanie, coorganisatrice du salon auprès de l'agence de développement économique Sud de France Développement, a décidé de mettre en avant la filière biologique, première de France, ainsi que les siqo (signes d'identification de l'origine et de la qualité). L'événement qui réunit cette année quelque 250 exposants et attend au moins 6 500 visiteurs, tend à se spécialiser davantage sur le bio, un marché qui ne cesse de croître au niveau national et international, dans les prochaines éditions.

Par ailleurs, à l'heure du numérique, le salon lance pour la première fois un concours d'innovation baptisé « Fel'Innov by Medfel » qui permet à des start-ups régionales de venir exposer et présenter leurs inventions pour le secteur agricole dans de nombreux domaines tels la connectivité et la surveillance des champs, la robotique et l'automatisation des processus, les solutions biologiques et alternatives aux pesticides, etc.