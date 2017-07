Maison Bronzini se lance dans l’oléo-cosmétique

Neuf ans après le rachat du Moulin à Huile de la Chartreuse, l'un des plus vieux de Provence (14e siècle) situé en plein cœur de Villeneuve-Lès-Avignon (30), la Maison Bronzini se diversifie en visant le marché des cosmétiques. La holding, détenue majoritairement par Philippe Bronzini, exploitait jusqu'à présent le lieu avec le moulin à huile, un bistrot, une pâtisserie, un bar tapas et des boutiques, générant un chiffre d'affaires global de 4 M€ avec une croissance annuelle de l'ordre de 10 à 15 %.

Made in France

L'entreprise franchit aujourd'hui un nouveau cap en lançant sa première gamme oléo-cosmétiques de soins anti-âge naturels. La marque mise sur les vertus de l'olivier, véritable concentré de molécules actives et anti-oxydantes.

« Dès 2014, je me suis demandé pourquoi aucun fabricant cosmétique ne s'était penché sur les bienfaits des différentes parties de l'olivier - feuilles, fleurs, fruits, explique Philippe Bronzini, ingénieur béton reconverti en artisan moulinier. Je me suis alors entouré de chercheurs à Montpellier, et de la cité de la cosmétique à Marseille. Après deux ans de recherches, nous avons mis au point un actif unique, le Phenoliv Complex, premier activateur oléo vectorisé d'énergie cellulaire. »

Concentré de molécules actives, le Phenoliv Complex est obtenu par un procédé breveté d'oléo-eco-extraction qui permet d'extraire (de façon écologique, sans chimie, sans synthèse, sans oxydation, sans conservateur) la quintessence de la plante en utilisant l'huile comme solvant. Un actif vert riche en biomolécules des feuilles, des fruits et des fleurs de l'olivier, mis au point par la société Oléos, basée à Mauguio (34).

« Je voulais rester sur du 100 % naturel, précise le dirigeant. La galénique (texture, NDLR) spécifique du Phenoliv Complex permet d'amener les molécules actives directement au cœur des cellules cutanées, stimule les fonctions énergétiques et limite la production des radicaux libres. »

Le national en 2018

R&D, tests, marketing : au total, 1,5 M€ ont été investis pour lancer une première gamme de 11 produits (soins visage et corps, crème, fluide...) Mis au point à Marseille et Montpellier, fabriqués dans une laboratoire de la région parisienne, les produits sont destinés à être distribués dans les pharmacies et parapharmacies. Déjà présente dans 45 points de vente du Sud de la France (de Toulouse à Monaco), la marque vise d'ici la fin de l'année les 150 points de vente.

« Notre objectif premier est de nous faire un nom dans la cosmétique puis de nous développer sur l'ensemble de la France dès 2018 », confie Philippe Bronzini qui a ouvert son capital à hauteur de 20 % (quatre associés).

Après une première levée de fonds de 600 000 € fin 2015, le dirigeant compte lever, dès cet automne, entre 500 000 € et 1 M€ pour financer le développement de son projet. Maison Bronzini, qui emploie actuellement 40 salariés, ambitionne de réaliser avec sa filiale cosmétique 1,5 M€ de CA d'ici 2018.