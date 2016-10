Modèle Déposé chasse les copies

« Nous sommes avant tout des documentalistes », explique d'emblée Camille Champion, fondatrice et gérante de Modèle Déposé, société perpignanaise spécialisée dans la propriété industrielle. Créée en 2009 à Paris puis transférée peu de temps après à Perpignan pour notamment une question d'espace, l'entreprise propose des services de documentation permettant de mesurer le caractère original d'un produit.

Une palette assez variée de secteurs est couverte, des fabricants de meubles à l'industrie du luxe en passant par celui des jouets. « Nos différentes recherches concernent aussi bien des bijoux, des vêtements, des luminaires, des meubles, des accessoires de mode, que de la vaisselle », détaille l'entrepreneure.

Percée dans le luxe

A ses débuts, Modèle Déposé ne s'adressait qu'à des sociétés du secteur de la décoration. Peu à peu, l'entreprise a élargi ses champs de compétences.

« J'ai créé l'entreprise à la suite de plusieurs rencontres avec des gérants de sociétés confrontés à la contrefaçon et plus particulièrement à la problématique de recherche d'antériorités. Ils ne savaient pas comment procéder pour vérifier l'existence éventuelle de modèles similaires ou identiques sur une période donnée. Le premier fonds que j'ai réalisé était principalement orienté vers la décoration, notamment en rapport avec des produits importés de pays asiatiques », raconte Camille Champion.

Aujourd'hui, la société s'est fait une place de choix dans le milieu du luxe. Elle travaille avec les plus grands noms du secteur. « La plupart de nos clients proviennent de ce secteur économique florissant. La demande y est importante aussi bien dans le cadre de litiges en contrefaçon opposant des sociétés revendiquant chacune la paternité d'un modèle, que du préventif », explique Camille Champion.

Le rôle de Modèle Déposé est alors de réaliser des recherches, à partir de plusieurs sources, afin de confirmer ou infirmer l'originalité du produit en question. « Si nous trouvons une antériorité, la revendication est tout de suite annulée », ajoute la cheffe d'entreprise.



Depuis sa création, l'entreprise a collaboré avec plus de 200 clients, composés de sociétés issus de secteurs très variés et de cabinets d'avocats spécialistes de la propriété industrielle.

Un fonds documentaire bien fourni

Pour mener à bien sa mission de recherche, Modèle Déposé s'est armée de catalogues commerciaux (anciens et récents), de magazines, et de livres spécialisés. L'entreprise s'appuie sur ses propres fonds documentaires composés d'un inventaire de 17 000 fiches, 500 livres et de 250 catalogues commerciaux de différentes diffusions, ainsi que sur les bases de données des instituts de propriété industrielle, tel que l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi).

Les musées spécialisés (musées des beaux-arts, de la dentelle, de la chaussure, de la manufacture...) et les bibliothèques, sont des sources indispensables. D'ailleurs, deux collaboratrices de l'entreprise, basées à paris, sont principalement affectées à des tâches de recherche dans ce genre de lieux.



Des fonds documentaires constitués à partir de sources issues de l'étranger sont également exploités, puisque les recherches « ne se limitent pas en France : pour vérifier l'originalité d'une lampe LED nous vérifierons, par exemple, à Hong-Kong ; pour des vêtements de sport d'hiver, nous viserons notamment le Canada », précise Camille Champion qui a fait ses premières armes dans le monde du marketing et de la communication, après une école de commerce.

Des recrutements à venir

Actuellement forte de deux salariées, Modèle Déposé cherche à hausser ses effectifs avec le recrutement de nouveaux documentalistes, afin de faire face à la hausse de son activité. Si la patronne n'a pas souhaité divulguer le chiffre d'affaires de son entreprise, elle glisse toutefois que celui-ci serait « en forte augmentation ».