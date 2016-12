Les établissements de soin de Languedoc Mutualité passe sous bannière Eovi Mcd santé et services

Le 8 décembre dernier, lors d'un conseil d'administration, les administrateurs de huit groupements mutualistes* gestionnaires d'établissements de santé, dont Languedoc Mutualité, ont approuvé la création de l'union Eovi Mcd santé et services.

Le 12 décembre, Eovi Mcd et Languedoc-Mutualité ont annoncé la naissance de ce nouvel acteur de santé, qui rassemble, sur un périmètre géographique englobant le Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et PACA, 200 établissements sanitaires, médico-sociaux et de distribution de bien médicaux et de services, et 4 500 professionnels de santé.

« Avec 390 M€ de produits d'exploitation, Eovi Mcd santé et services a pour ambition de devenir un groupe leader dans le domaine des services, des soins et de l'accompagnement mutualistes en proposant une offre globale, innovante et différenciante sur le marché de la santé en France, en complément des activités d'assurance d'Eovi Mcd mutuelle », écrit Eovi Mcd santé et services dans un communiqué le 12 décembre. « Par cette adhésion à l'union Eovi Mcd santé et services, Languedoc Mutualité entend, dans un contexte en pleine évolution, bénéficier d'une identité forte en inter-région vis-à-vis de ses interlocuteurs, renforcer l'offre de la mutuelle majoritaire, Eovi Mcd mutuelle, en élargissant l'offre de soins proposée aux adhérents, mutualiser les compétences et bénéficier d'un fonds commun de développement », annonce de son côté Languedoc Mutualité.

Une union et non une fusion

Aujourd'hui, Languedoc Mutualité compte 940 salariés (ETP) et réalise un chiffre d'affaires de 94,4 M€ au travers de deux cliniques à Montpellier et Perpignan (clinique Beausoleil et clinique mutualiste catalane), trois centres de santé et un centre de radiologie à Montpellier, 27 fauteuils dentaires dans l'Hérault et à Perpignan, ainsi que six Ehpad, une pharmacie et un SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) dans l'Hérault.

« Tous les établissements de Languedoc Mutualité sont concernés par cette opération, déclare Daniel Barallon, chargé de mission chez Eovi Mcd. Il s'agit d'une union de moyens et de compétences, et non d'une fusion. Ce qui signifie que les entités juridiques, dont celle de Languedoc Mutualité, sont préservées, et ça ne change rien pour les salariés pour deux ans minimum. »

Au 1er janvier 2012, Languedoc Mutualité avait déjà transféré son portefeuille de mutuelle santé vers Eovi Mutuelle, ne conservant plus alors que ses activités de gestion d'établissements de soins (aujourd'hui clinique Beausoleil à Montpellier et clinique mutualiste catalane à Perpignan).

René Game élu président

René Game, président de Languedoc Mutualité et 1er vice-président de l'Union mutualiste La Catalane (également administrateur d'Eovi Mcd mutuelle, Eovi Mcd union et du Groupe AESIO), a été élu à la tête du premier conseil d'administration d'Eovi Mcd santé et services.

« Organiser nos activités par filière tout en gardant un ancrage territorial fort, développer notre offre et placer l'innovation au cœur de notre stratégie, telles sont les ambitions que je porte pour faire de ce nouvel acteur mutualiste de l'économie de la santé un groupe leader dans le domaine des services, des soins et de l'accompagnement », commente René Game.

Le nouveau conseil d'administration a également nommé Rémi Bouvier au poste de directeur général. Il sera entouré de Frédéric Bénéfice, directeur général délégué, Olivier Jaudon, directeur de la filière sanitaire, Geneviève Bobillon, directrice de la filière médico-sociale, et Pascal Bernard, directeur de la filière biens et services.

La coopération entre les groupements mutualistes partenaires se mettra en place progressivement durant les deux années à venir.

* Eovi services et soins, Eovi handicap, Eovi réalisations mutualistes, Eovi usmar services et soins, Languedoc Mutualité/Réseaux d'établissements de soins médicaux et paramédicaux, Union mutualiste La Catalane, Mutualité française Ardèche Drôme Ssam, Mutualité française Loire Haute-Loire Ssam.