Le Polygone nouvelle génération sera inauguré fin 2019

Le permis de construire a été déposé le 15 février 2017 et le début des travaux est attendu début 2018. En octobre 2019, le centre commercial du Polygone, dans le centre ville de Montpellier, aura fait peau neuve.

Ouvert en 1975 par la Socri, le centre commercial du Polygone avait connu une première métamorphose en 1996 avec le rajout d'un troisième niveau et une quarantaine de boutiques supplémentaires. Plus de quarante ans après son ouverture, la transformation sera plus magistrale.

Henri Chambon, le président de Socri Promotion et président de la SNC Le Polygone (représentant les copropriétaires de Polygone Montpellier), et Philippe Saurel, le maire de Montpellier, ont présenté à la presse, le 21 février, le projet de rénovation du centre commercial.

Représentant un investissement de 50 M€, le projet est porté par les copropriétaires que sont la SNC Le Polygone, Les Galeries Lafayette, Monoprix, C&A mais aussi la Ville de Montpellier, copropriétaire des parkings, qui mettra donc 2 M€ dans le pot commun.

"Une prouesse"

« Ce projet de rénovation s'inscrit dans le plan de réhabilitation du centre ville (présenté en février 2016 par le maire, NDLR) comprenant la zone Saint-Roch, la gare, l'îlot Du Guesclin, le boulevard du Jeu de Paume, commence Philippe Saurel. Le souhait de la convention passée avec la CCI il y a quelques années était de rétablir l'équilibre commercial entre l'est et l'ouest de la ville... Le Polygone se trouve au centre de ce dispositif. Il assure la charnière entre la place de la Comédie et Antigone. Il va devenir une grande rue marchande entre les deux. » « Le Polygone incarne un enjeu urbain, ajoute Henri Chambon. Nous allons construire en restant ouvert, ce qui constituera une prouesse. À l'automne 2019, nous inaugurerons une nouvelle génération du Polygone, avec nouvelle architecture imaginée par l'architecte Jean-Paul Viguier. »

Toutes les façades du Polygone seront refaites, et une grande verrière de 40 m de long et jusqu'à 16 m de hauteur, recouvrira l'ensemble du centre commercial, laissant entrer la lumière. Les passages seront « élargis et désencombrés » afin de redonner de la fluidité à la circulation piétonne, et les sols rénovés, tout comme la dalle du Triangle.

À la question d'un éventuel effet sauna de la verrière, l'architecte Jean-Paul Viguier assure que le matériau utilisé, l'ETFE, est « un isolant thermique puissant », ajoutant que « les toiles sérigraphiées permettront d'atténuer la luminosité ».

« Ce projet est un grand défi, commente Jean-Paul Viguier, qui fait valoir son projet du centre de Confluence à Lyon comme référence. Aujourd'hui, ce modèle de centre commercial (type mall américain, NDLR) clos sur la ville est dépassé. Nous cherchons à faire l'inverse : ouvrir le bâtiment sur la ville et en faire une rue de la ville, qui remettra en liaison la place de la Comédie et Antigone. »

Pour accéder à Antigone via les Echelles de la Ville, à la sortie du Polygone, deux escalators seront installés à la place des marches, afin de supprimer l'effet bloquant du passage Hermès.

L'extension dans un 2e temps

La transformation du centre commercial se fera à surface commerciale égale, soit 45 000 m2 pour 110 enseignes sur trois niveaux. Le chiffre d'affaires 2016 du Polygone a été de 300 M€ environ, pour 11 millions de visiteurs par an.

« La concurrence d'Odysseum a occasionné une perte de 20 % du chiffre d'affaires depuis son ouverture (en 2009, NDLR), regrette Henri Chambon. Le mal est fait et la lutte est énorme. Il est important que les politiques en aient conscience. »

Le président de Socri Promotion et le maire de Montpellier confirment que le projet d'extension du Polygone (initialement, doubler la surface) est toujours à l'ordre du jour, mais « ce sera la 2e phase ».

« Ce projet d'extension est un vrai projet du centre ville, pas seulement du centre commercial », estime Philippe Saurel.

Quant à la partie basse du Triangle, à la peine avec de plus en plus de commerces vacants, c'est encore l'incertitude.

« La requalification du Polygone entraînera des investissements sur le Triangle, espère Henri Chambon. Nous essaierons de convaincre les copropriétaires que ce soit le plus ambitieux possible. »

Un jour, préempter l'Hôtel de Région ?

Également aux abords du Polygone : le projet immobilier sur l'îlot Du Guesclin, qui comprend du logement (promoteur : Pragma) et des espaces commerciaux (Socri). Il est aujourd'hui au point mort.

« Ce projet est en panne, répond Philippe Saurel. Il y a toujours un recours sur le permis de construire, et certains aspects juridiques nous échappent... Le projet est en renégociation. »

Sur la question du périmètre de l'étude du projet de reconquête du centre ville engagée par la Ville, le maire souligne que ce territoire d'intervention commerciale et urbaine de la collectivité va du Peyrou jusqu'au Lez, englobant l'Hôtel de Région.