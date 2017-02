Lidl investit 45 M€ sur un nouveau site logistique à Nîmes

C'est au sein de l'Hôtel communautaire que Nîmes Métropole Agglomération et la foncière de Lidl, le géant allemand de la grande distribution, ont signé, vendredi 24 février, une promesse de vente concernant deux terrains sur l'Actiparc Nîmes Grézan : une parcelle de 116 000 m2 et une autre de 6 348m2, négociées à 30 € du m2.

Un phasage en deux temps

Le projet, dont l'investissement global atteint les 45 M€, prévoit dans un premier temps la construction d'un entrepôt à froid positif de 22 000m2 pour les activités de logistique internationale de produits frais de Lidl. La mise en service de la plate-forme est prévue d'ici 2019 et promet de créer 40 emplois minimum.

Dans un second temps (2020/2021), la construction de 33 000m2 supplémentaires pour la logistique de produits secs devrait induire la création de 120 emplois. « C'est une très bonne nouvelle », se félicite Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole.

Emplacement stratégique

En choisissant le territoire de Nîmes Métropole pour implanter sa base logistique, Lidl International, numéro 1 de la logistique dans le secteur de la distribution en Europe, souhaite favoriser l'approvisionnement des produits, de ses fournisseurs jusqu'au consommateur final.

La localisation géographique stratégique des terrains, au sud-est de Nîmes, le long de l'autoroute A9, et à proximité des sept fournisseurs sur l'agglomération pour les fruits et légumes (Hmong à Garons, SCA Covial et UniVeret à Saint-Gilles, Edenys Méditerranée à Manduel, Château de Nages à Caissargues, Ets Buisson à Marguerittes et Saint Mamet à Nîmes) a été un critère déterminant dans le choix d'implantation du groupe.

« 70 % des produits Lidl sont made in France, rappelle Arnaud Meheust, co-gérant de Lidl France. L'emplacement de cette nouvelle base logistique, idéale en terme d'infrastructure routière, va permettre de valoriser la production locale, notamment à l'export. »

75 M€ d'investissement

Acteur économique important de la région, le numéro 1 des discounteurs européens a confirmé l'ouverture prochaine du dixième magasin sur l'Agglo nîmoise, tout en précisant que sa priorité n'était pas de se développer mais d'investir dans le réaménagement et la rénovation des structures existantes. L'investissement prévu se monte à 75 M€.

La France est historiquement le second pays, après l'Allemagne, où le groupe a démarré son activité, dès 1989. Lidl France gère aujourd'hui un réseau de 1 500 magasins français, soit environ 15% de son parc global.

En Europe, ce sont 10 000 magasins et Lidl International vient de confirmer sa prochaine implantation aux États-Unis, dès le printemps prochain.