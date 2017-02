Orchestra signe avec l'Algérien Cevital

Orchestra, spécialiste de la puériculture et des vêtements pour enfants et pour la maternité basé à Saint-Aunès (34), annonce la signature d'un contrat de franchise et d'approvisionnement de marchandises avec le groupe Cevital. Première société privée d'Algérie, fondée en 1975, celle-ci dispose de 28 filiales, dans la grande distribution et la distribution alimentaire notamment.

À travers ce partenariat, Orchestra vise le développement de magasins multiformats en Algérie : "l'objectif est d'ouvrir un 1er magasin fin 2017 pour atteindre un parc d'une dizaine de magasins dans les cinq ans", fait savoir le groupe héraultais. À terme, c'est une trentaine de magasins sous enseigne Orchestra que Cevital devrait ouvrir, pour un chiffre d'affaires de 80 M€.

Cet accord prolonge la stratégie de déploiement à l'international d'Orchestra privilégiant le modèle de la franchise. Elle est déjà à l'oeuvre sur plusieurs de ses marchés européens.

"Nous allons développer le marché français à 70 % selon cet axe, et en dehors de la France, nous allons cibler les zones où nous sommes encore peu connus, explique Pierre Mestre. Sur des marchés tels que l'Allemagne, où nous comptons seulement cinq magasins, et l'Italie, où nous n'en avons que quatre, nous allons créer de grandes succursales pour démontrer notre savoir-faire aux investisseurs et franchisés", expliquait à Objectif le président d'Orchestra, Pierre Mestre, lors d'un entretien en 2016.

Depuis l'acquisition de l'Américain Destination Maternity en décembre 2016, Orchestra est devenu le leader mondial du secteur du vêtement de maternité et des articles de puériculture avec une présence dans 40 pays, au travers de 1 800 boutiques. Le groupe héraultais a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 559,6 M€ à fin février 2016, et publiera son CA 2016/2017 le 10 avril prochain.