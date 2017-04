Orchestra en forte progression dans la puériculture

Orchestra-Prémaman, le spécialiste de la puériculture, de la maternité, et de la mode enfantine, vient de publier son bilan pour l'exercice 2016/2017, selon lequel le groupe installé à Saint-Aunès (34) signe un chiffre d'affaires consolidé de 609,4 M€, en hausse de 8,9 % par rapport à 2015/2016. La progression est moindre sur le marché national (382,4 M€, soit 5,8 %), mais nettement supérieure à l'international (147,3 M€, soit 14,8 %), hors Bénélux.

Ce bilan montre notamment un chiffre d'affaires de 109,7 M€ pour le segment puériculture, en forte hausse de 50 % en un an. Celle-ci représente désormais 18 % de l'activité globale d'Orchestra, contre 13,1 % sur l'exercice antérieur.

Parmi les autres faits saillants, Orchestra note une activité web en nette hausse elle aussi, à 10,7 %. Sur le front de l'international, le groupe enregistre une progression de 14,5 %, avec des points forts tels que la Belgique (13,9 %), grâce "à un réseau totalement restructuré et rénové", la Grèce (12,8 %), devenu le 3e marché du groupe, et la Suisse (80 %), après l'acquisition du réseau Autour de Bébé (six magasins), en avril 2016.

Enfin, le groupe indique qu'au cours de cet exercice 2016/2017, le nombre de mètres carrés sous enseigne Orchestra exploités en succursales et en commissions-affiliations est passé de 260 000 m2 à 293 000 m2 en février dernier, soit 24 unités de plus. Les magasins grand format (plus de 800 m2) représentent à ce jour 49 % de cette surface commerciale (122 magasins dans le monde).