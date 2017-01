Burostation veut loger les petits entrepreneurs

Chercher un espace de quelque 20 ou 30 m2 pour installer son activité d'indépendant est un sacré pari dans une métropole comme Montpellier où l'offre de marché propose plus volontiers de grandes surfaces. C'est la raison pour laquelle l'entreprise montpelliéraine Bureaux & Co lance sa plate-forme web Burostation, dont la vocation première est de répondre à cette demande de location de petits espaces de travail.

Créée il y a deux ans, Bureaux & Co est spécialisée dans la domiciliation d'entreprises, la location de bureaux, d'espace de coworking et de salles de réunion. L'entreprise a construit son premier espace sur la zone Parc 2000 à Montpellier. Burostation, quant à elle, a été créée il y a un an et incubée au BIC de Montpellier.

Par affinités professionnelles

« La plate-forme Burostation, qui sera opérationnelle d'ici la mi-janvier 2017, permet de mutualiser les recherches de petits espaces de travail par affinités professionnelles, explique Nordine El Ouachmi, fondateur de Burostation. Seul, c'est difficile. Nous proposons de regrouper les entrepreneurs en travaillant sur ces affinités pour créer des groupes compatibles, nous repérons des locaux, négocions et aménageons avant de les louer. Ainsi, nous correspondons aux offres du marché, nous dynamisons les locations de grands plateaux vides. »

Une opération pilote a déjà été menée sur le secteur médical, en trouvant un espace de travail à un pédopsychiatre, un kinésithérapeute, un ostéopathe et un orthophoniste dans le nord de Montpellier.

« Nous apportons un espace de travail, mais aussi les services d'un centre d'affaires, comme la photocopieuse, le scan, la réception de courrier, un accueil physique et la gestion des appels entrants, observe Nordine El Ouchmi. Autre avantage : l'accès à un comité interentreprises, inclus dans les tarifs de location. »

Créer une marque

Bureaux & Co et Burostation ambitionnent de créer une marque de gestionnaire d'espaces et de la développer au national sous licence de marque. Plusieurs projets et partenariats sont dans les tuyaux.

« Nous travaillons avec un porteur de projet acquéreur d'un entrepôt à Saint-Jean-de-Védas, que nous allons proposer à des indépendants comme des artisans, des artisans d'art ou des artistes, précise Nordine El Ouachmi. Par ailleurs, nous sommes en cours de négociation pour signer un partenariat avec Carrefour Property (la branche immobilier commercial du groupe Carrefour, NDLR) pour la création d'espaces médicaux au sein des galeries commerciales... Nous avons été retenu sur l'appel à projets de SNCF Gares & Connexions (filiale de SNCF Mobilités, chargée de gérer et de développer les gares voyageurs du réseau ferré national) pour la création de tiers-lieux dans des gares du Bordelais, et nous attendons le résultat final d'ici quelques jours. »

Les collectivités territoriales intéressées

L'entreprise, qui a présenté ses services aux Chambres de commerce et Chambre de métiers, s'adresse également directement aux collectivités territoriales, intéressées pour trouver des solutions leur permettant de capter des entrepreneurs en favorisant leur installation sur le territoire. Burostation a ainsi répondu à un appel à projets de la Métropole de Montpellier sur l'ancienne mairie, pour lequel Nordine El Ouachmi annonce être « finaliste, en attente du résultat d'ici peu ».

Burostation, qui compte à ce jour cinq salariés, faisait partie du dernier comité d'engagement 2016 de Crealia, fin décembre, et a obtenu un prêt d'honneur qui lui permettra de renforcer ses fonds propres et de recruter un profil de développeur.