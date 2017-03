FDI Habitat et la Caisse des Dépôts signent un prêt de 8,55 M€

Olivier Camau, directeur régional adjoint de la Caisse des Dépôts Occitanie, et Dominique Guérin, DG de FDI Habitat, le 28 mars à Montpellier. (Crédits : DR)

Le 28 mars, FDI Habitat et la Caisse des Dépôts Occitanie ont signé une convention qui permettra au bailleur social montpelliérain de rénover 900 logements et d’en produire 150 en 2017 et 2018.