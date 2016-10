En pleine croissance, la société Tenderlift change de mains

« La société Tenderlift (Canet en Roussillon, 66) est en croissance annuelle de 30 % en moyenne et présente un chiffre d'affaires de 2 M€, explique Carlos Duarte du cabinet Eurallia Finance Montpellier. Son développement s'appuie sur des innovations dans le domaine nautique avec notamment son produit phare, une plateforme à technologie hydraulique embarquée sur catamaran, brevetée à l'échelle mondiale et pour lequel son carnet de commande est plus que plein. »