Le CA développé par Altrad en 2016 dans les services (1,68 Md€) équivaut quasiment à la totalité du CA 2015 du groupe. (Crédits : Groupe Altrad)

Après les rachats d'Hertel et Prezioso, Altrad s'internationalise. Le groupe montpelliérain (conception et vente d'échafaudages et bétonnières), qui organise son séminaire annuel du 19 au 21 décembre, compte sur les services à l'industrie pour doper sa croissance.