TMI-Orion s'agrandit et conforte son déploiement international

TMI-Orion, fabricant de systèmes de mesure pour environnements industriels difficiles, a annoncé, le 4 janvier, qu'il a porté la surface de ses locaux de 410 à 650 m2, à Castelnau-le-Lez (34). Une extension rendue nécessaire par la politique de recrutement de la société, qui vient d'accueillir trois ingénieurs et un apprenti ingénieur, "bientôt suivis d'autres embauches".

En effet, l'effort de TMI-Orion en R&D ne faiblit pas : outre des projets en préparation avec l'agence régionale Transferts LR et bpifrance, la société vient également d'opérer une diversification vers de de nouveaux marchés tels que "le nucléaire, le militaire, les géosciences, le spatial et environnement". Ce développement occasionne des collaborations scientifiques, avec l'École des Mines d'Alès (30), l'Institut d'Électronique et des Systèmes (Université de Montpellier), ainsi qu'avec "une grande entreprise française" active sur plusieurs de ces secteurs.

De même, TMI-Orion prévoit de renforcer sa présence à l'international : en plus de ses 25 salariés au siège, elle compte une filiale américaine (14 collaborateurs), un représentant à Casablanca et un autre à Shanghai. Elle s'appuie également sur 40 centres de distribution répartis dans le monde.

Confirmant le plan de marche annoncé en 2015 à Objectif par son président, Jean-Luc Favre, TMI-Orion reste sur une trajectoire d'au moins 20 % de croissance annuelle d'ici 2020. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 M€ en 2015, en hausse de 30 %, et table sur 10 M€ dans trois ans.