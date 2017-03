En réunissant les deux sociétés Lubrano et Grain d’Or Gel, Novepan, un nouvel acteur de la boulangerie industrielle, s’implante dans le sud et le nord de la France et se dote de ressources pour atteindre l’objectif de devenir le leader français des produits de boulangerie premium.

Actionnaire majoritaire du groupe Novepan, Azulis Capital (Paris, 75) annonce le 8 mars le « rapprochement » de Grain d'Or Gel (Lomme, 59) et de la société Lubrano & Fils (34), deux acteurs du...