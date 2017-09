Robotique : Vinci Energies entre au capital d'Alci

Vinci Energies, le pôle dédié à la transformation digitale et la transition énergétique du groupe Vinci, a créé un fonds d'investissement en 2016, baptisé Inerbiz, qui vient de prendre une participation au capital de l'entreprise montpelliéraine Alci (montant non communiqué). Spécialiste de la robotique, celle-ci développe deux gammes de produits : des solutions pour l'industrie agroalimentaire (prélèvement de matière, découpe de viande), et des systèmes de contrôle qualité pour la filière semences.

Coopération industrielle avec Actemium

Cet investissement se traduit par un partenariat entre Alci et Actemium, la marque industrielle de Vinci Energies. Le premier proposera au deuxième ses solutions robotiques pour l'aider à adresser ses marchés.

"Les outils développés par Alci se basent sur un coeur logiciel qui peut être utilisé par Actemium sur des applicatifs, décrit Hervé Turchi, fondateur d'Alci. Une première déclinaison possible concerne le secteur automobile, mais nous étudions déjà d'autres pistes."

Croissance de 15 % en deux ans

Alci pourra ainsi non seulement s'appuyer sur les capacités d'intégration industrielle d'Actemium, mais aussi sur ses réseaux commerciaux pour déployer plus rapidement ses produits. Une fois montés dans les solutions d'Actemium, Alci en assurera aussi le suivi technique.

Forte de ces synergies industrielles, Alci (six salariés) anticipe une hausse de son activité de 15 % en deux ans, et de 30 % à quatre ans. La société, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 537 000 € en 2016, compte le porter entre 800 000 € et 1 M€ sur le prochain exercice. Sur le volet export, elle s'appuie sur des distributeurs en Espagne, Italie, États-Unis, Argentine, et Chine.