Plussh sélectionnée par l'accélérateur d'Orange

Orange Fab France, le programme d'accélération du groupe Orange, vient de dévoiler les noms des dix start-ups sélectionnées dans le cadre d'une 5e promotion ("saison") en trois ans. Le Montpelliérain Plussh, qui développe un service de live stream haut de gamme (application de direct vidéo HD depuis un smartphone), est la seule société régionale figurant sur cette liste.

L'accélérateur d'Orange propose un programme de trois mois proposant notamment une quinzaine d'ateliers, un Demo Day à Paris, l'intégration au réseau international de l'opérateur, ou encore l'accès à l'émission d'obligation convertible à hauteur de 15 000 € sous réserve d'éligibilité. En trois ans, 25 start-ups françaises en ont déjà bénéficié et "cette coopération s'est déjà concrétisée par la signature de plusieurs partenariats", selon Orange.

"Intégrer la saison 5 de l'Orange Fab France est une véritable opportunité pour Plussh d'accélérer son business, commente Dimitri Moulins, co-fondateur de la start-up montpelliéraine. Aujourd'hui, Plussh compte déjà 5 groupes du CAC40 parmi ses clients et a l'habitude de travailler avec des grands comptes qui apprécient le côté "sur mesure" des outils professionnels de livestream depuis smartphone développés par Plussh. Avec Orange, Plussh a l'ambition de développer des projets spécifiques, démontrant une nouvelle fois sa capacité d'adaptation à la demande et aux besoins de ses clients."

Plussh a obtenu le 1er prix du concours national French IoT du groupe La Poste, a été sacrée star-tup de l'année aux Business France Awards MWC 2016 et aux Trophées de la vidéo en ligne, et lauréat SFR Innovation 2016. La société sera présente au GITEX à Dubaï du 16 au 20 octobre et au Web Summit à Lisbonne du 7 au 10 novembre.