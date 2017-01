CES de Las Vegas : suivez les temps forts du salon avec Objectif et Plussh !

(Crédits : Creative Common)

Suivez en exclusivité tous les temps forts du CES de Las Vegas, du 5 au 8 janvier, grâce à Objectif Languedoc-Roussillon et Plussh. Notre couverture, tout au long du plus grand salon mondial consacré à l’innovation en électronique, vous permettra de retrouver en vidéo les interventions et réactions des startuppers et des acteurs économiques qui composent la délégation d'Occitanie, en direct du French Village !