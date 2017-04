IoT : Matooma signe avec le géant Vodafone

Frédéric Salles et John Aldon, cofondateurs de Matooma (Crédits : Matooma)

Le Britannique Vodafone, géant des télécoms, et le Montpelliérain Matooma (solutions M2M) ont annoncé, le 7 avril, un partenariat pour développer une offre visant les start-ups et les PME sur les objets connectés. De plus, la technologie du premier devrait permettre au second de se déployer plus vite aussi vers les grands comptes et à l'étranger.