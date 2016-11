LTWF 2016 : Carole Delga veut positionner l’Occitanie comme référence viticole

La Tribune Toulouse et Objectif Languedoc-Roussillon organisent la première édition de La Tribune Wine's Forum (LTWF), le 9 novembre, au Palais des congrès de Perpignan (66). À cette occasion, Carole Delga, la présidente de Région Occitanie est attendue pour clôturer les débats et préciser l'action menée par la collectivité régionale en faveur de la filière viti-vinicole.

« Nous avons l'ambition de devenir la région à la pointe de la viticulture du XXIe siècle, annonce Carole Delga en préambule à l'événement. Travaillons-y ensemble. C'est pour moi un des projets régionaux les plus emblématiques. »

Innovation et export

Les tables rondes organisées en matinée apporteront probablement des éléments pour nourrir ce travail de réflexion : elles aborderont deux des principaux enjeux d'avenir de la filière viti-vinicole, à savoir l'innovation et l'international. Dans le premier cas, il sera question de l'adaptation des cépages face à l'évolution des conditions de production et de consommation. Sur le second point, un échange entre professionnels sera consacré à l'export et intitulé « Les marchés internationaux, entre opportunités chinoises et menaces britanniques ».

« Nous devons, avec la profession, adapter nos modes d'action pour aller beaucoup plus loin en matière d'outils d'aides à l'exportation, de valorisation de nos vignobles notamment à travers l'œnotourisme, pour devenir une référence en matière de recherche et d'innovation, d'adaptation aux goûts des consommateurs, estime Carole Delga».

En clôture également, une remise de prix récompensera plusieurs entreprises et acteurs du secteur viti-vinicole qui se sont distingués par leur stratégie et leur réussite.