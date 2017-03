N. Passalacqua d'Octipas, vainqueur du concours de pitch, entouré de F.-X. Delacoux (RTS) et P. Chauvois (Banque Populaire du Sud). (Crédits : Eric Durand)

Le Lab'Objectif, l'événement dédié aux start-ups et à l'innovation en région et organisé par Objectif, le 2 mars à Montpellier, a attiré plus de 400 acteurs économiques et institutionnels. Retour en images sur les temps forts de cette soirée, entre keynote, dialogues prospectifs (les "Duos de choc") et concours de pitchs.