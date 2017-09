Exemple de collaboration entre le Printemps de Septembre et la PME Applications Laser (Crédits : Edouard Hannoteaux)

Grâce à la vidéo et au reportage photo réalisés à l'occasion du MAO 2017, le 21 septembre à La Panacée de Montpellier, revivez ces moments d'échanges entre artistes, entreprises et institutionnels, sur les moyens de faire émerger et porter des actions pour faire vivre "l'art dans la ville".