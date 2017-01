"Les Costi ont un avenir", assure la Région

L'agence régionale de l'innovation Transferts LR organisait la 7e édition des Costi (Coups de cœur des Conseils d'orientation scientifique, techniques et industriels) le 20 janvier au Lycée Georges Frêche de Montpellier.

Une cérémonie avec, en toile de fond, l'interrogation concernant l'avenir des quatre agences économiques régionales du nouveau territoire Occitanie : Madeeli en Midi-Pyrénées, Transferts LR, Invest Sud de France et Sud de France Développement en Languedoc-Roussillon. La veille, lors d'un déjeuner avec la presse, la présidente de la Région Carole Delga avait déclaré que la réflexion était en cours et aboutirait dans le courant du 2nd semestre, ajoutant : « Il est certain que nous ne resterons pas avec quatre structures de développement économique. Il n'y en aura plus qu'une ».

L'inquiétude est palpable au sein des agences concernées. Mais pour l'heure, le discours politique reste flou. La collectivité souhaitait, avant de s'engager dans ce chantier de rapprochement-fusion des agences, avancer sur l'élaboration des différents schémas régionaux en matière de développement économique, de recherche et d'innovation, et de formation - tous trois définis en fin d'année 2016.

Des modalités à définir

Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région en charge du Développement économique, de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur, s'est voulue rassurante au lendemain de cette déclaration.

« Nous devons nous structurer pour gagner en force, mais les modalités ne sont pas arrêtées aujourd'hui, assure-t-elle. Concernant les agences Transferts LR et Madeeli, nous n'avons pas déterminé la manière dont nous les ferons avancer. Rendez-vous est donné au 2nd semestre... Les Costi ont un avenir à l'échelon de la région Occitanie, l'idée est entérinée. Leur expertise est précieuse et il faut la conserver. Reste à définir les modalités de leur mobilisation future. » « Notre souci est de coordonner les outils (laboratoires de recherche, pôles de compétitivité, SATT, structures de transferts de technologies, incubateurs, etc., NDLR) et de les faire connaître des entreprises, ajoute Elisabeth Borredon, déléguée régionale à la recherche et la technologie et chargée de mission auprès du SGAR (secrétariat général aux affaires régionales), qui représentait le préfet de région Pascal Mailhos. Transferts LR doit avoir un rôle de diffusion de technologie, d'animation d'un réseau dans la région, en parallèle avec Madeeli. »

Une nouvelle directrice

« En 2016, Transferts LR a battu un record en termes d'adhérents puisque nous avons atteint les 437, souligne Christophe Carniel, le président de Transferts LR, au titre du bilan de l'agence. Plus de 550 entreprises ont été accompagnées, plus de 100 avis rendus par les 166 Costi. Transferts LR a piloté ou co-piloté 11 actions, organisé 16 événements dont 7 en partenariat avec Madeeli. »

L'agence s'apprête à accueillir sa nouvelle directrice, Catherine Pommier, jusqu'alors directrice du BIC de Montpellier. Elle remplace Anne Lichtenberger, désormais adjointe à la Directrice du développement économique, en charge de l'entrepreneuriat, à l'École des Mines d'Alès.

Projets récompensés

Six coups de cœur ont été remis à sept projets accompagnés par Transferts LR et « reconnus pour leur pertinence et leur exemplarité ».