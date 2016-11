Plus de 5 000 professionnels attendus lors de la DigiWorld Week

La présentation du programme de la troisième édition de la DigiWorld Week s'est déroulée à Montpellier, le 3 novembre.

Initié et porté par Idate DigiWorld (Montpellier, 34), think tank européen de l'économie numérique, l'événement est cette année co-organisé avec FrenchSouth.digital, groupement professionnel des entreprises du numérique de la région. Les collectivités figurent parmi les partenaires avec notamment le Conseil régional d'Occitanie et Montpellier Méditerranée Métropole.

« La DigiWorld Week est la partie open du DigiWorld Summit qui se tient du 15 au 17 novembre, résume Jean-Dominique Séval, directeur général adjoint d'Idate DigiWorld. Elle est destinée à entraîner l'ensemble de l'écosystème numérique du territoire. Et cette édition prend une certaine ampleur. »

Une semaine d'événements

Pendant une semaine, du 12 au 20 novembre, une soixantaine d'événements (contre trente en 2015) vont rassembler plus de 400 intervenants pour un public attendu de 5 000 professionnels.

« Conférences, workshops, master class, hackathons, expositions et même un concert : tous les formats seront présents lors de cette semaine à Montpellier mais aussi dans d'autres lieux de la région comme Alès, Nîmes, Carcassonne, Perpignan ou Toulouse », précise Jean-Dominique Séval.

Le monde du numérique ne sera pas abordé de manière isolée mais en présentant « ses différentes facettes » et surtout son influence dans les autres filières. Parmi les thématiques couvertes figurent l'eSport, le secteur financier et banquier, la médecine 3.0, le tourisme, l'agriculture ou encore les IoT ou objets connectés.

Un thème majeur

Il n'en reste pas moins que ces échanges seront guidés par un fil directeur, celui de la confiance.

« Tous les ans, lors d'un exercice collectif, nous définissons le grand thème de l'année, explique Yves Gassot, le directeur général de l'Idate DigiWorld. Le sujet retenu en 2016 est celui de la confiance. L'actualité nous rappelle chaque jour les risques de l'économie en réseau et cette question de la confiance se pose dans le secteur banquier et financier mais aussi de l'automobile ou encore des télécommunications. »

Des invités "spéciaux"

Même si l'expertise et les échanges pointus font partie des objectifs des organisateurs de le DigiWorld Week, ils revendiquent également l'ouverture des débats à un plus large public.

« Il faut également des passeurs pour populariser le sujet du numérique », explique Jean-Dominique Séval.

C'est dans ce cadre que participeront à l'événement « un quator d'invités spéciaux », à savoir les frères Igor et Grichka Bogdanov ainsi que Michelle Unger, la responsable des solutions cognitives à IBM, accompagné du robot Pepper.