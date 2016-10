JeVeuxunCoach crée la salle de fitness interactive

Surfant sur la vogue du fitness, que ce soit dans les chaînes existantes qui utilisent Skype ou sur des concepts approchants (Domyos, Amazonia, etc.), JeVeuxunCoach crée la première salle de fitness interactive, avec cette spécificité : un système de streaming vidéo permettant une interaction dans les deux sens.

D'un côté, le sportif en herbe, la jeune maman, ou les gens trop pris par leur travail qui n'ont plus le temps de se rendre en salle. De l'autre, le coach qui, face à son écran, peut vérifier d'un coup d'œil ce que font jusqu'à 16 utilisateurs (qui, eux, ne se voient pas). Sans réservation, un clic suffit pour se connecter à la salle virtuelle, entre 7h15 et 21h15, dans l'une des 30 disciplines couvertes (abdos, yoga, Pilâtes, zumba...), pour des sessions de 30 ou 45 mn.

« Le sport par vidéo est très décrié dans le milieu médical, car les utilisateurs, le plus souvent, ne sont pas corrigés, souligne Caroline Planes, présidente de JeVeuxunCoach. Le risque de prendre une mauvaise posture est alors plus grand. Avec notre système, le coach les voit mieux puisqu'ils sont tous alignés sur son écran... Et ils ne peuvent pas tricher ! »