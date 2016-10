La Grande Motte met à profit son expérience en matière de Silver économie avec la Carsat LR

« La Grande Motte compte près de 3 700 personnes ayant plus de 65 ans sur une population totale de 8 500 habitants, indique Véronique Reinard, conseillère municipale de la Ville. Pour répondre aux besoins de cette population, la municipalité souhaite développer l'offre de services en initiant des partenariats avec des acteurs locaux. »

Prévention des chutes avec le CHU

Quelques une des ces actions ont été dévoilées lors d'une conférence de presse, le 10 octobre, dans la station balnéaire héraultaise. Parmi celles-ci figurent son intégration en 2015 au programme européen Macvia « Prévention de la chute pour une meilleurs autonomie des personnes âgées », initiée par le Professeur Hubert Blain du CHRU de Montpellier.

« Initié en 2015, le programme d'actions mené à la Grande Motte a été renouvelé en 2016, indique Hubert Blain. Les résultats obtenus sont très satisfaisants puisque les évaluations mettent en évidence une diminution du nombre de chutes chez les participants. L'idée est donc désormais d'étendre ce projet aux communes de l'agglomération du Pays de l'Or ».

De manière plus générale, une réflexion s'est engagée à l'échelle de l'Agglomération du Pays de l'Or après le succès rencontré par les différentes actions menées à la Grande Motte. Parmi celles-ci : la création d'un Pôle prévention santé seniors afin de coordonner les différents projets à destination des personnes âgées.

Partenariat avec la Carsat LR

Un « Pôle guichet concerté » devrait également voir le jour dans les prochaines années à la Grande Motte afin de proposer une offre de services coordonnée et adaptées aux personnes en risque de fragilité. Cette initiative est un projet partenarial entre la Ville et la Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) LR.

Dans un futur plus proche, les deux partenaires sont à l'origine de la tenue d'un colloque sur les nouvelles technologies au service des seniors qui se tiendra les 17 et 18 octobre, au Palais des Congrès. Objectif : faire découvrir au grand public les innovations technologiques dans le domaine de la Silver économie.

Plate-forme innovante

Parmi les exposants figureront les entreprises sélectionnées par la Carsat LR dans le cadre de son appel à projet pour la mise en place d'une plateforme innovante. Unique en France, ce projet repose sur « un principe simple », indique Michel Noguès, le directeur délégué de la Carsal LR : « il s'agit de construire un site marchand rassemblant des solutions numériques et techniques validés par la Carsat LR pour aider les seniors. »

À ce jour, dix-sept projets ont été sélectionnés par la Carsat LR qui a investit dans ce cadre 1,5 M€. Ces solutions sont majoritairement issues d'entreprises régionales et la société Kyomed (34) a été choisie pour coordonner les expérimentations.

Ces dernières seront menées par 800 retraités dans les prochains mois. La plate-forme sera disponible dès le début de l'année 2017 pour les professionnels. Elle sera étendue au grand public par la suite.