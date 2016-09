Care Labs élue start-up de l'année en Méditerranée

Vincent Daffourd accompagné d’Alex Larue, avocat-associé EY Montpellier (à gauche) et Christian Malaterre, président de Réseau Entreprendre Provence (à droite) (Crédits : EY)

Les Prix de l'entrepreneur et de la start-up de l'année en Méditerranée ont été organisés, le 19 septembre à Marseille, par EY et L'Express. L'Héraultais Care Labs (titre prépayé de e-santé) s'impose dans la 2e catégorie, et la seule basée en région Occitanie à remporter l'un des huit prix décernés.