La Valériane dans le Top 10 américain des solutions pour seniors

La solution EMA-Care, développée par La Valériane et dédiée aux personnes en perte d'autonomie, avait franchi les barrières réglementaires des États-Unis en mars 2016. Elle vient de passer un nouveau cap qui pourrait bien booster son déploiement sur le marché américain.

« Le 15 octobre, LeadingAge, qui est la plus importante fédération internationale de l'industrie des technologies et des services du vieillissement a classé, pour le marché des États-Unis, les meilleures solutions numériques qui contribuent à la prise en charge des personnes âgées, déclare Roland Sicard, président de La Valériane. Cette évaluation 2016 classe EMA-Care dans les dix meilleures solutions de coordination des aides et des soins de la personne âgée. Notre solution est la seule solution européenne intégrant ce classement. »

L'application EMA-Care de La Valériane avait déjà reçu, en juin 2014, la reconnaissance et le soutien de l'Université de Géorgie. L'entreprise a ouvert une filiale à Atlanta pour développer le marché américain. À ce jour, il représente 10 % de l'activité de l'entreprise.

De grands groupes qui se montrent très intéressés par l'intégration d'EMA-Care dans leurs offres de solutions e-santé en matière de services et soins aux seniors.

« La semaine prochaine, nous partons aux États-Unis rencontrer Cox, qui est l'un des plus grands opérateurs de téléphonie américains, et Well Star, le plus gros réseau hospitalier privé américain, annonce le dirigeant de La Valériane. Le marché américain représente 360 M$ par an en licence. On espère en capter 10 %. »