OC Santé place 4 cliniques au palmarès national du Point

Classement publié tous les ans par l'hebdomadaire Le Point et très attendu des professionnels, le palmarès national des hôpitaux et cliniques se révèle être un bon millésime pour le réseau de soins privé OC Santé. Dans la dernière édition, publiée le 24 août, le groupe de cliniques basé à Montpellier place quatre établissements dans ce palmarès, cités dans 17 des spécialités de chirurgie et de médecine analysées.

D'une part, la clinique du Millénaire apparaît à la 28e position dans le classement général des meilleures cliniques françaises. Dans les spécialités, la clinique Clémentville décroche la 2e place au niveau national en cancérologie du sein, tandis que la Polyclinique Saint-Roch se place au 4e rang national sur la chirurgie de la cornée (nouvelle spécialité du palmarès 2017).

D'autre part, la clinique du Mont-Louis, établissement parisien ayant rejoint OC Santé en 2016, figure également au palmarès pour la chirurgie du pied à la 27e place.

OC Santé emploie plus de 2 250 salariés en France, pour 16 établissements sanitaires et médicaux et une résidence senior.