Créatrice d'une technologie permettant aux annonceurs et aux agences d'acheter aux enchères et en temps réel, via une plate-forme baptisée « Hawk », des espaces publicitaires pour mobiles et...

Déjà inscrit ou abonné ? Connectez-vous Email et/ou Mot de passe incorrects Rester connecté Mot de passe oublié ? Se connecter Vous n'êtes pas abonné ? Abonnez-vous