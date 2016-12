Predict Services fête ses dix ans et inaugure sa vigie internationale

La PME Predict Services, basée à Castelnau-le-Lez (34) et spécialisée dans le risque hydrométéorologique, a fêté ses 10 ans le 16 décembre. Créée le 15 décembre 2006, elle allie les compétences de ses trois actionnaires (Météo France, Airbus Defence & Space et le groupe régional BRL) et accompagne aujourd'hui 30 000 collectivités en France et dans les DOM-TOM.

L'entreprise en a profité pour présenter sa nouvelle plate-forme, le SEMAPHORE, acronyme de Service d'étude des menaces associées aux phénomènes à risques extrêmes, un outil dédié au déploiement de ses compétences prédictives à l'international. Car, comme nous l'annonçait Alix Roumagnac, le président de la PME, le 21 octobre dernier, « le potentiel de croissance de Predict Services se situe à l'international ».

L'internationalisation des compétences de Predict Services fait suite à des projets menés avec la Banque Interaméricaine de développement (en Haïti) et la Banque Mondiale (à Djibouti, au Maroc, à Buenos Aires, en Argentine, au Sénégal) pour la modernisation des systèmes d'alerte précoce. À l'été 2016 déjà, la PME avait apporté une assistance aux services d'Alerta Rio pendant les jeux olympiques.

Predict Services a déjà signé un contrat avec l'assureur Allianz, pour assister plus de 300 sites de l'équipementier automobile Faurecia dans 34 pays (Amérique, Europe, Asie, Afrique), ainsi qu'avec Total pour leur site au Nigéria.

100 km2 d'image satellite chaque minute

Les performances de la PME seront d'autant plus pointues qu'elle est en train d'agréger un nouvel outil 3D adossé à une bibliothèque d'images satellite qui lui permettra d'affiner sa connaissance de la vulnérabilité des sites partout sur le globe sans avoir à se déplacer.

« Notre plate-forme digitale "One Atlas" (fond cartographique en streaming offrant l'accès à des images satellite du monde entier, intégralement actualisées tous les douze mois, lancé en septembre 2016 et hébergé sur Google Cloud Platform, NDLR) est un atlas vivant alimenté chaque minute de 100 km2 de nouvelles données », confirme Bernhard Brenner, Senior vice-président chez Airbus Defence & Space le 16 décembre.

Service dédié aux entreprises

« Les fonctionnalités de Predict Services sont régulièrement améliorées, et nous venons par exemple d'intégrer la géolocalisation sur notre application, souligne Alix Roumagnac. Par ailleurs, nous lançons une nouvelle solution pour les entreprises, un service dédié à la demande, et qui sera opérationnel début 2017. »

Les entreprises intéressées pourront s'inscrire en ligne, auront alors un espace dédié, et se verront délivrer des avertissements en cas d'épisodes météorologiques à risques, doublés d'un plan d'actions ad hoc. Le BTP mais aussi diverses industries ou encore le secteur de l'agriculture sont d'ores et déjà intéressés.

L'entreprise, qui devrait réaliser un chiffre d'affaires autour de 3,2 M€ en 2016 (comme en 2015), prévoit de recruter encore quatre à cinq personne en 2017.