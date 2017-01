Start-up : Pickeos démocratise le « Pick-to-light »

Yannick Page aura terminé l'année 2016 dans les starting blocks. Après avoir créée en novembre dernier, la start-up Pickeos (de l'anglais picking, cueillette, et du grec Éos, déesse de l'aurore), SAS au capital de 15 000 €, il présentait en décembre son projet dans le cadre du salon parisien Smart Industries avant d'être accueilli au BIC Innov'up de Nîmes (30).

« Faire partie d'un incubateur va nous permettre de mettre rapidement notre solution sur le marché et de la protéger en terme de propriété industrielle », explique le jeune entrepreneur (36 ans).

Idée lumineuse

C'est pour répondre aux besoins en amélioration logistique de la société de vente par correspondance de son épouse Anne Laure que Yannick Page a imaginé le Go-To-Light, solution de guidage lumineux à travers les entrepôts.

« Pour le développement de sa société de jeux vidéo, il fallait améliorer le process et les gestions de flux au niveau de la préparation des commandes. Sur le marché, il existe des solutions vocales pour optimiser les déplacements dans l'entrepôt mais elles sont très contraignantes pour l'utilisateur, et les guidages lumineux, trop onéreux pour des petites et moyennes structures », confie Yannick Page.

L'ingénieur en informatique, passionné d'électronique, a travaillé 18 mois sur un procédé qui se veut pertinent, économique et simple d'utilisation. Muni d'une scannette sur laquelle s'affiche le produit à récupérer, l'opérateur se rend dans la zone concernée qui s'allume, visualise l'emplacement du produit qui clignote et n'a plus qu'à le scanner pour valider l'opération.

Facile à mettre en place - les bandes de LED à coller sur les étagères sont pilotées par les boitiers électroniques installés dans des armoires -, l'installation permet de couvrir des milliers de m2 à un coût optimisé (100 € le mètre linéaire puis dégressivité selon la surface).

« C'est un système de pick-by-light amélioré puisqu'il peut être combiné aux systèmes informatiques de l'entreprise (ordinateurs, tablettes, Smartphones...) » note Yannick Page, conforté dans sa démarche par les résultats convaincants du prototype installé dans la société de son épouse. « Le système a permis aux préparateurs de doubler le nombre de commandes ».

En phase d'industrialisation

Le retour sur investissement rapide pourrait, selon l'ingénieur, intéresser d'autres domaines d'applications que les PME, un second prototype ayant été déployé dans un centre d'archivage.

« J'ai travaillé sur un système plus générique car notre ambition est de nous faire connaître auprès des industriels, des conditionneurs et logisticiens, du e-commerce, des archivages, etc., indique Yannick Page. Nous voulons démocratiser le pick-to-light en le rendant abordable. »

L'architecture électronique et le logiciel ayant été validés par Cap'tronic (programme de l'État), la société Pickeos vient de lancer la fabrication de 300 boitiers. Elle ambitionne d'équiper cette année 6 ou 7 installations (pour un CA estimé entre 100 et 150 000 €), puis le double en 2018, et de recruter deux personnes d'ici la fin d'année.