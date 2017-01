LKSpatialist boucle sa levée de fonds et vise Paris

La start-up montpelliéraine LKSpatialist, créée en 2015, s'apprête à prendre un nouveau virage. Lahouari Kaddouri, son fondateur, annonce qu'il est sur le point de boucler, d'ici une vingtaine de jours, une levée de fonds de 600 000 € auprès des capital-investisseurs régionaux Soridec et Sofilaro (filiale des caisses régionales du Crédit Agricole du Languedoc et de Sud Méditerranée).

LKSpatialist intervient sur le domaine de la prospection foncière : son application LINA®, alimentée 100 % en open data, permet de caractériser et d'évaluer le potentiel parcellaire bâti et non bâti d'un territoire. Un outil numérique permettant de sensiblement accélérer la phase de prospection foncière chez les professionnels de l'immobilier, qui ont accès en quelques clics à toutes les informations nécessaires en matière d'urbanisme (morphologie de la parcelle, contraintes liées à l'habitat, documents d'urbanisme, réglementation).

LINA® propose également à ses abonnés une veille hebdomadaire portant sur l'actualité en matière de foncier, d'aménagement et d'urbanisme au niveau communal, intercommunal, régional et national. À ce jour, l'application LINA® est disponible sur trois métropoles du sud de la France.

« Montpellier, le premier territoire couvert, compte 21 clients abonnés, comme ACM Habitat, FDI, Pragma ou Angelotti Promotion, énumère Lahouari Kaddouri. Le territoire de Toulouse a été lancé en avril 2016 et nous avons déjà 16 clients et quatre contrats en cours. Il est probable que nous dépassions rapidement Montpellier car les promoteurs y sont plus nombreux et le marché est très dynamique. Enfin, nous avons lancé Marseille en juin 2016, et nous avons quatre clients et une dizaine en cours. »

Bordeaux, Nice, Grenoble et Aix-en-Provence en février

L'entreprise a quitté le BIC le 1e septembre dernier pour s'installer dans ses propres locaux à Montpellier, et compte aujourd'hui 24 salariés et deux stagiaires. La levée de fonds de 600 000 € va lui permettre de poursuivre le déploiement de LINA® sur d'autres territoires, et donc de recruter les compétences nécessaires.

« Début janvier, nous avons lancé auprès de tous nos prospects les premières veilles foncières des territoires que nous allons ouvrir en février, à savoir Bordeaux, Nice, Grenoble et Aix-en-Provence », précise le fondateur de LKSpatialist, dont l'ambition initiale était de mettre son application en service dans 14 métropoles françaises (hors Paris).

En avril 2017, ce sont pourtant les professionnels de la métropole lyonnaise mais aussi de deux des douze territoires du Grand Paris (Grand Orly-Val de Bièvre-Seine-Amont et Paris-Est-Marne et Bois) qui disposeront des services de LINA®.

« Nous nous sommes lancés sur Paris car il y avait beaucoup de demandes, explique Lahouari Kaddouri. Et nous avons programmé de lancer Lille et Nantes d'ici la fin de l'année. »

Dans ces perspectives, le dirigeant prévoit plus d'une vingtaine de recrutements (ingénieurs en foncier, spécialistes de la réglementation urbaine).

La version pour particuliers attendue au 1e trimestre

D'autres applications sont en cours de préparation. La sortie d'une application, gratuite et à destination des particuliers et baptisée NOAM® (Nouvelle Offre pour Acheter-louer Malin) a été retardée au profit du déploiement de LINA®. Elle devrait néanmoins voir le jour d'ici la fin du premier trimestre 2017.

Elle sera innovante dans la recherche d'un bien immobilier grâce à la précision des caractéristiques du bien et de ses proximité à différents lieux du territoire environnant (plus de 50 catégories de lieux géolocalisés à travers quatre thématiques : mobilité, commerces, loisirs, services et équipements). Elle permettra aussi de récupérer tous les éléments d'urbanisme d'une parcelle bâtie ou non, au prix unitaire de 90 € par étude.

Diagnostic énergétique

Dans les cartons également, l'application FARA®-DPE+, dont le lancement est encore différé. Elle associera le gisement d'énergies renouvelables (solaire et géothermie dans un premier temps) identifié à une parcelle.