Caminade prépare le 1er vélo à assistance pneumatique

Caminade, fabricant français de vélos légers et durables installé au pied du Canigou à Ille-sur-Têt (66), prend un virage dans son développement. La start-up, créée en 2013 par deux ingénieurs passionnés du cycle, Brice Epailly et Sylvain Renouf, vient d'obtenir une avance remboursable de 50 000 € de la Région Occitanie, dans le cadre d'un projet d'investissement plus large de 150 000 €, somme réunie grâce également au soutien financier de deux investisseurs privés : Pyrénées Roussillon Investissement (PRI) et Sagame, entreprise dirigée par Emmanuel Stern.

Un plan de croissance à quatre ans

Ce plan de croissance est prévu sur quatre ans et va permettra à la start-up catalane de doubler ses effectifs avec « l'embauche supplémentaire et progressive de trois nouveaux salariés », précise Brice Epailly. Caminade compte aussi faire progresser son chiffre d'affaires à un million d'euros à horizon 2020, contre 200 000 € en 2016 et 270 000 € envisagés pour l'exercice 2017.

Un résultat qui devrait être atteint avec la « solidification de l'activité de fabrication des cadres, le développement de nouveaux produits encore plus haut de gamme, un investissement de 90 000 € sur l'outil de production, ou encore un renforcement de l'outil commercial », poursuit le chef d'entreprise de 45 ans. L'objectif étant de « vendre plus de vélos à forte valeur ajoutée », résume Brice Epailly, dont l'entreprise produit actuellement deux vélos par semaine à un prix commençant à 2 000 € selon le matériau utilisé et l'exigence du client.

« Ce n'est pas plus cher que les vélos de la même gamme actuellement vendus sur le marché et fabriqués en Asie », explique Brice Epailly.

Une assistance pneumatique pour vélo urbain

Cet investissement va surtout permettre à l'entreprise de bousculer le monde du cycle avec la concrétisation, d'ici à deux ans, d'un projet ambitieux, concernant la conception, la fabrication et la commercialisation d'un vélo urbain à assistance pneumatique.

Une première mondiale et « un gros projet », selon Brice Epailly. Le développement de ce vélo est soutenu par la Région, mais aussi par bpifrance. Le projet sera présenté aux investisseurs le 16 mai prochain.



Encore absent sur le marché, le vélo à assistance pneumatique (VAP) est une alternative écologique au vélo à assistance électrique (VAE), car moins polluant et plus durable. Alors que la technologie du VAE « est exclusivement basée sur la puissance et l'autonomie de la batterie qui dépend des métaux rares utilisés (250W pour une vitesse maximale de 25km/h) », le VAP, lui, avance grâce à l'énergie pneumatique stockée dans une batterie électrique ou sous forme d'air comprimé.

« C'est une technologie qui consiste à récupérer l'énergie du freinage pour la restituer à l'accélération, synthétise Brice Epailly. C'est davantage de l'assistance que de la dépendance. »

Un autre projet est en développement dans le bureau d'études de la jeune société d'à peine trois ans et demi : un cadre bi-matériau non soudable en alliage léger. Pour réaliser ce nouveau produit très haut de gamme, Caminade s'est tournée vers la technologie de fabrication additive métallique (impression 3D) de Scalmalloy pour assembler des tubes en Aviatium, par le biais d'une technique de collage « très innovante et unique », selon Brice Epailly qui ajoute au passage que son entreprise est à ce jour le seul fabricant de vélo à faire appel à l'impression 3D. « L'idée est de faire un cadre confortable comme le titane et aussi léger que le carbone », matériau plus coûteux et moins durable, indique M. Epailly.

En partenariat avec Aviatube, fabricant français de tubes en aluminium pour principalement l'aéronautique, la société lauréate du Prix Alfred Sauvy 2015 présentera en juin prochain ce nouveau cadre de vélos sur le salon international de l'aéronautique et de l'espace, au Bourget. Une occasion en or pour gagner en notoriété.

Parallèlement, un vélo en titane d'une gamme toujours supérieure aux sept modèles actuellement commercialisés devrait sortir des ateliers de la société en fin d'année. « Notre objectif a toujours été d'aller vers d'autres matériaux, d'abord l'acier, l'inox, puis le titane », indique Brice Epailly.

Ces mises sur le marché devraient permettre à Caminade de gagner de nouvelles parts de marché, notamment à l'international où l'entreprise réalise actuellement 20 % de son chiffre d'affaires (80 % dans l'Hexagone).