NetFitness développe le fitness par webcam

NetFitness (ou JeVeuxUnCoach) est une plate-forme permettant aux particuliers et aux salariés d'un entreprise de suivre des cours de fitness en direct par abonnement. 30 activités sont proposées (gym, yoga, cardio, etc.) et pour chacune d'elles, un coach assure le cours en direct par webcam, depuis le studio situé dans les locaux de la start-up montpelliéraine.

NetFitness, créée par Caroline Planes, est en recherche de partenaires pour faire connaître et diffuser son offre. Retrouvez notre vidéo sur la start-up (réalisation : Pixilone) ci-dessous.