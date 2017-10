Robert Bassols,président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des P-O, Bernard Fourcade, président de la CCI des P-O et Laurent Gauze, président de Perpignan Méditerranées Invest. (Crédits : Mariama Diallo)

Les 11 et 12 octobre, Perpignan lancera un salon nouvelle génération axé sur le digital, Mydigitalcity, et pensé par MLG Consulting. Présenté par Bernard Fourcade, président de la CCI 66, comme un « concept de salon globalement nouveau », Mydigitalcity a déjà été expérimenté dans trois villes françaises, dont Nice et Béthune.