La styliste Vanessa Bruno nommée ambassadrice du MoCo

Alors que l'Hôtel Montcalm, figure de proue du MoCo ne devrait ouvrir ses portes qu'en juin 2019, l'EPCC (établissement public de coopération culturelle) qui concrétisera cette institution tricéphale réunissant la Panacée et l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Méditerranée Métropole, sera, lui, effectif dès juillet 2017.

En attendant la ratification des statuts et la désignation de ses membres, prévue courant juin, l'EPCC a annoncé, le 5 avril 2017, la nomination de Vanessa Bruno, créatrice de la marque de mode éponyme, à sa présidence.

"Je suis très contente d'avoir accepté cette proposition car si je travaille à Paris, mon cœur est ici, déclare la styliste française. Mon père est Nîmois d'origine et je suis très attachée à cette région. En tant que styliste et chef d'entreprise, j'ai la chance de pouvoir voyager et je m'interesse depuis longtemps à l'art contemporain. J'ai vu le travail de Nicolas Bourriaud au Palais de Tokyo, il a su rendre l'art accessible au plus grand nombre en éveillant les curiosités. Mettre en lumière la filière artistique, l'apprentissage et l'exposition est un cheminement qui me parle. Je suis ravie de participer à cette aventure du MoCo

"Vanessa Bruno est quelqu'un d'énergique, d'engagé envers l'art contemporain et qui a une vraie dimension internationale", se félicite de son côté Nicolas Bourriaud, qui dirige le projet du MoCo..