À voir l'affluence du public vendredi 21 avril au vernissage de son exposition inaugurale, le tout nouveau Centre d'Art Contemporain de Nîmes promet de s'inscrire comme un lieu de convergence dynamique. Piloté par le Nîmois Bertrand Riou, qui estime à 140 000€ le budget anuel de fonctionnement, le CACN se veut un espace de production, d'exposition et de diffusion ainsi qu'un centre de recherche pour les commissaires d'expositions et les artistes en résidence.

Membre de l'association des commissaires d'expositions en France (CEA), Bertrand Riou a déjà une belle connaissance du milieu institutionnel puisqu'il a fait ses armes au Centre National d'Art Contemporain de Nîmes, au CRAC de Sète et au CAIRN (Centre d'Art de Dignes les Bains) avant de s'investir, en fonds propre, dans cette aventure artistique.

« Le CACN n'est pas en régie directe mais sous l'égide d'une association loi 1901 ; il sera ouvert toute l'année du mardi au samedi et emploie pour l'heure 3 salariés et 8 bénévoles, détaille Bertrand Riou. Des demandes de subvention auprès de la Ville de Nîmes, la Région Occitanie et la Drac de Montpellier sont en cours, d'autres se feront au cas par cas comme le CNAP (Centre National des Arts Plastiques) et le Conseil départemental du Gard. Je suis confiant, les indicateurs sont d'ores et déjà bons. »

« L'ouverture d'un nouveau Centre d'Art Contemporain à Nîmes est une très bonne nouvelle se réjouit de son côté Daniel Jean Valade, adjoint délégué à la culture de la ville de Nîmes. D'autant que ce projet ambitieux est proposé par un ancien étudiant de l'École des Beaux Arts de Nîmes qui est sorti de son pré carré pour ensuite revenir chez soi. Dans une période où la culture est importante mais parfois malmenée, le CACN ouvre de nouveaux horizons. »