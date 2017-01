Le chef François Célestin rejoint la Villa Duflot

La Villa Duflot vient de présenter son nouveau chef de cuisine, François Célestin. Âgé de 43 ans, ce dernier débarque avec un objectif bien précis : reconquérir la clientèle perpignanaise, attirer de nouveaux clients et les fidéliser à travers "une carte plus gourmande".

Le jeune chef compte relever ce défi en proposant des mets de qualité préparés avec des produits locaux majoritairement issus de l'agriculture raisonnée. Et ceci, sans toucher aux prix. Les menus restent ainsi fixes à 25 et 35 € et la carte demeure à 45 €.

François Célestin, entouré de son équipe de 12 personnes, présentera la composition de la nouvelle carte le 8 février prochain. Celle-ci devrait notamment intégrer "des notes exotiques avec l'utilisation d'épices indiennes dans certains plats", selon le chef.

De plus, toutes les papilles et exigences culinaires devraient être satisfaites, puisque le chef, qui travaille sans gluten, proposera aussi bien des plats de poisson que de viande ou encore vegan et végétariens.

Originaire de Paris, François Célestin a fait ses débuts chez les Frères Conticini (La table d'Anvers). Il est par la suite passé dans les cuisines, entre autres, des chefs Frédéric Anton et Patrick Morin. Avant de rejoindre la Villa Duflot en novembre dernier, il officiait comme chef adjoint au restaurant du Louvre.