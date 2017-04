Une nouvelle formule pour Objectif

1999. Il y a dix-huit ans sortait le premier numéro d'Objectif Languedoc-Roussillon.

Une volonté nous animait alors, celle de proposer un titre de presse économique régional se donnant comme vocation de mettre en lumière l'économie régionale par ceux qui la faisaient. Depuis toutes ces années nous avons su imposer notre titre dans l'écosystème régional. Nous sommes même devenus acteurs en tant que tel. Objectif ­Languedoc-Roussillon est ainsi devenu une voix incontournable dans l'univers médiatique régional pour notre plus grande fierté.

L'innovation a toujours été notre moteur. Sans cesse. Les premiers à lancer une newsletter économique digitale. D'abord hebdomadaire, elle deviendra quotidienne en 2014. Les premiers à proposer des forums économiques majeurs sur des thématiques variées réunissant aujourd'hui 4 000 décideurs par an. Il y aussi eu en 2012 la participation à la reprise de La Tribune. Titre emblématique de la presse économique repris par des éditeurs de « province ». Il ­fallait le faire. Tout cela nous l'avons fait, imprégnés de valeurs d'indépendance et de pluralisme. Elles sont le socle de toute démocratie. Celle-ci se doit de ­s'exprimer sans compromis au niveau local.

Dix-huit ans plus tard, ces valeurs qui nous animaient sont toujours là. Intactes, inébranlables. À l'heure où les journaux ont connu bien des bouleversements et vont en connaître bien d'autres, notre volonté et notre passion pour notre métier restent intactes. À l'heure où l'information est devenue virale, s'est faite communicante, s'oblige à faire le buzz. À l'heure où parfois certains journalistes ne savent plus comment faire rimer intérêt du ­lecteur avec audience et intérêt économique, il convient de s'interroger, de proposer des chemins différents.

C'est la raison pour laquelle nous vous ­proposons aujourd'hui une toute nouvelle formule pour notre magazine. Nouvelles rubriques, nouvelle maquette. Au digital l'actualité, au print toujours plus de recul, d'investigation, de prise de parole, d'enquêtes. Une formule enrichie qui vous permettra de mieux comprendre et appréhender les nouveaux enjeux économiques majeurs à l'heure où les métropoles et la nouvelle région se construisent.

Nous espérons que vous prendrez autant de ­plaisir à nous lire que le plaisir que nous avons eu à vous proposer ce nouvel Objectif !

