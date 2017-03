L'opération séduction du Maroc à Montpellier

Chakib Benmoussa, l'ambassadeur du Maroc en France, était en visite à Montpellier, le 7 mars, pour une salve de rencontres avec des plusieurs acteurs économiques (bpifrance, CCI de l'Hérault, Medef Montpellier, French Tech Montpellier) et des élus de Montpellier Méditerranée Métropole (M3M). Ceux-ci ont rappelé que le jumelage entre Fès et Montpellier fête, en 2017, son 10e anniversaire, et qu'il sera "redynamisé" lors du déplacement d'une délégation, prévu dans la ville marocaine en mai, "notamment sur les versants économique et touristique".

"Fin 2018, je réunirai à Montpellier toutes les villes de la Méditerranée autour de thèmes tels que le développement durable, l'eau, l'aménagement du territoire, la culture, l'alimentation et la santé", annonce, par ailleurs, Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de M3M.

Rencontre avec la French Tech

L'ambassadeur a notamment fait une halte dans les locaux de Ziwit, start-up spécialisée dans la cybersécurité, sur l'invitation de son fondateur, Mohammed Boumediane, qui s'est associé par ailleurs à la création d'une délégation d'entrepreneurs français au Maroc. Cette visite lui fournissait l'occasion de rencontrer plusieurs pépites de la French Tech, outre Ziwit : Awadac (mobilier à écrans tactiles), Global P.O.S. (logiciels pour points de vente), Expernova (plate-forme pour partenariats R&D), Care Labs (émetteur du Chèque Santé), Soledge (serveurs audio HD) et Plussh (solutions de livestream HD).

"Le fait d'être installé en France, que ce soit Paris ou Montpellier, et d'avoir une deuxième implantation au Maroc a du sens car notre pays est considéré comme la plate-forme d'accès aux marchés de l'Afrique subsaharienne, observe Chakib Benmoussa. C'est une option à ne pas négliger par rapport aux grands acteurs mondiaux, et qui prouve, de plus, que nos deux pays ne sont pas en concurrence, mais fonctionnent par complémentarités."

Une deuxième halte au MIBI de Montpellier, hôtel d'entreprises tournées vers l'international, a permis à l'ambassadeur de préciser sur quels outils les entreprises intéressées peuvent s'appuyer dans leur démarche vers le Maroc. Le royaume dispose par exemple d'un réseau bancaire installé dans 25 pays africains.