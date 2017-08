Jean-Pierre Grand, sénateur-maire de Castelnau-le-Lez (34). (Crédits : Cécile CHAIGNEAU)

Le maire de Castelnau-le-Lez tire sa révérence. À compter du 30 septembre, il ne sera plus le premier magistrat de cette ville mitoyenne de Montpellier, et ne gardera que son mandat de sénateur, comme lui impose la loi. Le coup d’œil dans le rétroviseur des années écoulées n’empêche pas l’élu de garder un œil sur la politique locale actuelle et future…