En colère, Carole Delga s'interroge : "L'Etat n'a plus de parole ? "

Rupture du dialogue entre l'État et les Régions. Au 13e Congrès des Régions de France, le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé, le projet de budget 2018 et la suppression d'un fonds exceptionnel de 450 M€ alloué au titre de l'élargissement des compétences régionales.

Inacceptable pour les présidents de Régions, qui ont immédiatement annoncé leur retrait de la Conférence des territoires, lancée par Emmanuel Macron en juillet.

La présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, a réagi dans un communiqué.

Carole Delga n'est pas seule à lancer la charge contre le gouvernement. Alain Rousset, président (PS) de la Région Nouvelle-Aquitaine l'affirme : "Redresser les entreprises, ça passe par les régions avec leurs actions pour les PME. Donc c'est une décision incompréhensible, on est unanimes malgré nos différences."

Philippe Richter (LR) président de la région Grand Est et de l'association des Régions de France, parle "un vrai scandale" et une décision "qui augure mal de la confiance entre l'Etat et les collectivités".

"Cette décision, si elle est maintenue, est injuste et ferait des Régions le seul niveau de collectivité en France dont les ressources diminueraient entre 2017 et 2018. Nous ne pouvons plus être l'échelon territorial le plus puissant et celui qui dispose le moins de recettes propres et dynamiques. La Région ne peut plus être dépendante des baisses de dotation systématiques de l'État", poursuit Carole Delga.