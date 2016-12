L’Occitanie est-elle sur la carte de France de François Fillon ?

« Parmi les nouvelles régions, certaines sont équilibrées, nous les conserverons, certaines sont notoirement trop vastes. Il faudra les réduire. » Tel est l'un des points du programme de François Fillon. Et parmi lesdites régions « trop vastes » figurent l'Occitanie.

« Il faudra revoir le redécoupage des plus grandes régions et cela concerne notamment la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie », confirme Yves d'Amécourt, porte-parole national de François Fillon délégué aux territoires, contacté par Objectif Languedoc-Roussillon le 12 décembre.