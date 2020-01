Montpellier, deuxième ville la plus épanouissante pour les cadres

Cadremploi, premier site d'emploi privé pour les cadres en France, vient de publier son palmarès des 10 villes où ils sont les plus susceptibles de s'évanouir. Montpellier se classe au deuxième rang, derrière Bordeaux, mais devant Nantes, Toulouse, Lyon ou Paris.

Pour établir ce palmarès, Cadremploi s'est basé sur 16 critères d'attractivité liés à l'emploi, l'immobilier ou encore l'éducation.

"Sans aucune surprise, Bordeaux, Montpellier et Nantes forment le triumvirat des villes ayant connu depuis 6 ans la plus forte évolution à la fois du nombre d'emplois cadres et aussi de la part des cadres dans ces villes. Nantes enregistre notamment une progression de plus de 26 % sur ce dernier item ; de premiers facteurs de succès qui sont loin d'être les seuls. Bénéficiant d'une forte proximité avec la mer, d'un taux d'ensoleillement élevé - particulièrement pour Montpellier - et d'une bonne densité du réseau urbain, ces 3 villes comportent en effet des atouts indéniables pour des profils en recherche d'un meilleur cadre de vie. Cette attractivité a toutefois un coût : les prix de l'immobilier ont particulièrement augmenté, faisant d'ailleurs de Bordeaux la 2ème ville la plus chère de...