Un an après son ouverture, l’Atelier Numérique Google revendique près de 18 000 formés

Après une première installation à Rennes en juin 2018, Google France avait choisi Montpellier pour ouvrir son deuxième Atelier Numérique, inauguré le 15 février 2019. Une année plus tard, Benoît Tabaka, directeur des relations institutionnelles et politiques publiques chez Google France, était à Montpellier pour faire le point sur l'activité du dispositif, qui propose des ateliers et des formations gratuites pour la maîtrise des outils numériques.

"L'espace de formation en continu de Montpellier a attiré près de 18 000 personnes, précise-t-il. Mais grâce à notre centaine de partenaires régionaux, ce sont 30 000 stagiaires qui ont pu participer à nos ateliers dans toute la région Occitanie. Les formateurs Google France se sont ainsi rendus plusieurs villes comme Toulouse, Albi, Mende, Millau, Narbonne ou encore Nîmes."

Selon Google France, un peu plus de la moitié des stagiaires sont des femmes, et 10 % des participants ont ensuite intégré des sessions de coaching individuel pour faire avancer leur projet de formation. Un accompagnement plus personnel qui aurait permis de faciliter près de 2 000 opportunités professionnelles.

"Les ateliers sont ouverts au grand public, mais...