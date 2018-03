Montpellier : une Grande École pour la formation des cadres et dirigeants ?

Grande École de Management reconnue nationalement et internationalement par les principales accréditations et classements (Financial Times, Le Point, L'Étudiant...), Montpellier Business School s'appuie sur la qualité de son corps professoral permanent et son expertise de la formation continue pour proposer un panel de formations diplômantes, certifiantes, et sur-mesure destinées aux TPE/PME de la région Occitanie comme à de grands groupes nationaux ou internationaux.

« Dans nos écosystèmes en mouvement perpétuel, les dirigeants, managers et entrepreneurs ont beaucoup à gagner à mettre à jour régulièrement leurs connaissances et leurs façons de faire », explique Marie-Anne Grondein-Pisano, Directrice Formation Professionnelle Continue et VAE à Montpellier Business School.

La Formation Continue d'une Grande Ecole de Management : excellence académique, diplômes... et réseau

Se former au sein d'une Grande École c'est d'abord avoir accès à un corps professoral de qualité dont les travaux à la pointe de la recherche mondiale viennent nourrir l'enseignement. Les professionnels en formation ont ainsi accès à des encadrants de très haut niveau en finance, marketing, management ou encore stratégie.

Ensuite, seules une Grande École peut proposer des formations diplômantes reconnues nationalement et internationalement, débouchant sur un Diplôme Bachelor ou Master (accessibles par la Validation des Acquis de l'Expérience ou VAE), un titre RNCP de niveau I ou II, un brevet de la Conférence des Grande Écoles, ou encore un diplôme MBA qui compte parmi les 2% des MBAs accrédités AMBA dans le monde.

Enfin, ces écoles offrent un réseau incomparable. Fermement ancrée sur son territoire régional, Montpellier Business School compte également 16 000 diplômés et des centaines d'entreprises partenaires dans le monde, mais aussi un incubateur/accélérateur, MBS Entreprendre. Autant de ressources uniques à l'échelon local et qui donnent aux formations délivrées une vraie pertinence en termes d'employabilité.

Des formations accessibles à tous et conçues sur-mesure pour toutes les tailles d'entreprises

« Montpellier Business School a 120 ans. C'est une institution forte de ses valeurs: éthique, ouverture et diversité, responsabilité globale. L'école a bâti son ancrage territorial sur ce socle, et nous sommes fiers d'accompagner aujourd'hui les entrepreneurs de la région, les TPE/PME locales, tout autant que les grands groupes », affirme Magdalena François-Thurin, Directrice Executive Education.

Formations individuelles ou collectives, diplômantes ou certifiantes... l'institution montpelliéraine a fait du sur-mesure et de l'accompagnement personnalisé un élément distinctif. Elle développe ainsi des académies de formation internes, comme avec le groupe Vacalians, des formations exclusives comme pour la Caisse régionale du Crédit Agricole ou le Groupe Volkswagen, mais aussi pour les TPE/PME. Ainsi, si l'école compte parmi ses Grands Partenaires Air France, L'Oréal, Royal Canin, Orchestra, Altrad et bien d'autres, elle accompagne aussi les dirigeants de petites entreprises, comme FrenchWineTour, une start-up d'œnotourisme fondée par deux participants du programme Executive MBA. Un accompagnement des dirigeants, entrepreneurs, salariés, ou demandeurs d'emploi pour des formations individuelles ou collectives, diplômantes ou certifiantes, et finançables.

Dans le contexte parfois complexe du financement de la formation professionnelle, Montpellier Business School affiche clairement son positionnement : former tous les talents et pour cela leur donner les moyens d'accéder au programme de leur choix. Cela passe par un accompagnement sur les mécanismes de financement, précieux notamment dans le contexte de la réforme en cours sur le sujet.

Témoignage de son dynamisme et de son ancrage territorial, Montpellier Business School organise régulièrement des conférences suivies d'un moment de networking autour de thématiques actuelles. Le dernier événement s'est tenu jeudi 8 mars. Plus de 60 personnes étaient réunies pour ce moment de convivialité et d'échanges.

En savoir plus : Annabelle HELWANI +33(0)6 32 71 14 69 [email protected]