Montpellier : Une Grande Ecole pour former les talents et pour accompagner les entreprises dans la réforme de la formation professionnelle

« Le diplôme validé lors de ses études initiales définit bien souvent toute une carrière, rappelle Magdalena François-Thurin, Directrice Executive Education à Montpellier Business School. Encore trop peu de salariés se forment sur des compétences plus transversales et en phase avec les évolutions des pratiques professionnelles. Or nous savons que les compétences recherchées aujourd'hui diffèrent de celles d'hier. Par exemple, la résolution de problèmes complexes - ou wicked problems - est une compétence clé. Et cela s'apprend ! Autre exemple, à travers les modules de design thinking, dispensés dans nos programmes Executive MBA et dans nos programmes BADGE, les participants apprennent à sortir des schémas classiques qu'ils empruntent par reflexe ou manque de prise de recul. »

MOOCs, formations internes, formations transversales, outils et réseaux pour entreprendre ou développer une entreprise... Qu'il s'agisse d'acquérir des compétences dures, techniques, ou d'apprendre à mieux se connaître ou mieux connaître ses collaborateurs, chaque manager et dirigeant est à la recherche d'outils et de bonnes pratiques. Et MBS est là pour les accompagner de A à Z.

Montpellier Business School dispose et utilise des ressources pédagogiques puissantes et variées qui vont de l'enseignant-chercheur international aux intervenants professionnels experts dans leurs domaines. MBS s'appuie aussi sur une faculté de premier plan et un Advisory Board constitué de plus de 45 Grands Partenaires entreprise qui s'impliquent et sont en contact régulier avec le corps professoral pour alimenter les parcours de formation et garantir leur adéquation avec le marché du travail.

« En plus de proposer des formations diplômantes et certifiantes, d'accompagner les entreprises pour former et fidéliser leurs collaborateurs, de proposer 3 diplômes ou certifications en VAE, Montpellier Business School propose une approche globale et porteuse de sens, précise Magdalena François-Thurin. La démarche originale de cette école est d'assurer l'employabilité, de développer l'agilité et la capacité à innover, à travers ses parcours de formation et en s'appuyant sur des partenariats et des alliances. C'est pourquoi, par exemple, depuis près de 6 ans le groupe Volkswagen fait confiance à cette école pour former ses concessionnaires et ses managers. La personnalisation des parcours et l'accompagnement sur mesure pour travailler de manière appliquée sur des problématiques concrètes de leurs quotidiens, sont autant de raisons pour lesquelles le groupe automobile renouvelle cette expérience année après année. »

« Aujourd'hui, il est possible en utilisant la période de professionnalisation et le plan de formation de l'entreprise, de couvrir intégralement les frais pédagogiques de nos formations professionnelles, ajoute la Directrice Executive Education de Montpellier Business School. Les salariés peuvent aussi utiliser leurs heures de CPF qui peuvent jusqu'à la fin de l'année 2018, être abondées. En effet, des participants de programmes de formation diplômants ou certifiants, témoignent avoir vu l'intégralité des frais pédagogiques pris en charge. Toutefois, ces mécanismes sont difficiles à appréhender et c'est notamment pourquoi, dès le 1er janvier 2019, les heures de CPF seront monétarisées. »

La réforme de la formation professionnelle, souvent qualifiée de « Big Bang », va impacter l'accès à la formation et la manière de se former. Les entreprises devront anticiper plus encore leur plan de développement de leurs talents, identifier les nouveaux interlocuteurs, quand les actifs (salariés ou demandeurs d'emploi) devront mobiliser leur « porte-monnaie » CPF et choisir les formations appropriées.

