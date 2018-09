Les ambitieux programmes immobiliers de l’Université Paul-Valéry-Montpellier

L'Université Paul-Valéry (Montpellier 3) repense son développement. Dans les cinq prochaines années, ses facultés de lettres et sciences humaines devraient gagner plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. À l'étroit en ses murs, les étudiants - ils sont plus de 20 000 - et personnels de l'université de lettres et sciences humaines aspirent à respirer un peu plus, notamment avec la création d'une nouvelle bibliothèque.

"À l'horizon 2023, nous récupérerons les 11 000 m² occupés par l'ancienne bibliothèque pour les transformer en salles de cours", explique Patrick Gilli, le président de l'université. Aujourd'hui, le ratio est de 1,5 étudiant au m² dans notre établissement. C'est moins que la moyenne nationale, où dans les universités de sciences humaines, ce ratio est davantage aux alentours de 2m² par étudiant."

Ainsi le chantier de rénovation de la bibliothèque devrait s'élever à 12 M€ HT. D'autres projets sont prévus dans le cadre de l'opération Campus, pour laquelle l'université a reçu une enveloppe globale d'un peu plus de 80 M€. Parmi ces projets phares : le Learning center Atrium qui concentrera près des trois-quarts de cette enveloppe.

Nouveauté, hors opération campus, la construction programmée d'un bâtiment dédié aux "Humanités numériques" dans le cadre de l'appel à projet ministériel "Nouveaux cursus à l'université". Remporté au début de l'été sous le nom de Nexus et doté de 7 M€, il comportera également un volet immobilier (estimation : 3 M€) pour lequel Montpellier 3 est en discussion avec le Conseil régional Occitanie pour penser son financement.