ComUE LR Universités : ce que disent les chiffres de l’enseignement supérieur

La Communauté d'Universités et Établissements « Languedoc-Roussillon Universités » (ComUE Languedoc-Roussillon-Universités) est l'établissement de coordination territoriale qui regroupe les différents acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur de l'Est Occitanie. Elle compte huit membres (Université de Montpellier, Université Paul Valéry Montpellier, Université de Nîmes, Université Perpignan Via Domitia, SupAgro Montpellier, l'Ecole de Chimie Montpellier, l'IRD et le CNRS), et huit associés et partenaires (dont l'Ecole des Mines d'Alès, l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier, Montpellier Business School ou Agropolis International).

Ces établissements ont enregistré quelque 107 576 étudiants, une population en nette progression (+ 4 % d'étudiants depuis la rentrée 2015/2016), dont 74 % d'étudiants universitaires (55 % Université de Montpellier, 27 % Université Paul-Valéry Montpellier III, 6 % Université de Nîmes, 12 % Université de Perpignan Via Domitia).

Un nouveau centre de soins universitaire

Dans son rapport d'activité 2017-2018, la ComUE LR présente ses actions, points forts de l'année universitaire écoulée.

Côté investissements, elle annonce notamment 300 000 € pour l'aménagement du Centre de soins universitaire, service inter-établissements permettant une meilleure prise en charge et un parcours de santé adapté aux besoins des étudiants de l'Académie Montpellier (plus de 1 000 étudiants accueillis, 24 % de fréquentation supplémentaire en 2017-2018 vs 2016/2017). Initialement hébergé dans les locaux de l'ENSAM, il s'agrandit et se modernise en s'installant dans un espace dédié au sein des nouveaux locaux de la ComUE (rue de l'Ecole normale à Montpellier). Il sera inauguré le 21 novembre prochain.

Autres investissements portés par la ComUE : 350 000 € pour l'aménagement des nouveaux locaux du service Accueil international étudiants-chercheurs.

1 700 doctorants concernés

« L'année 2017-2018 a été riche en projets mutualisés et fédérateurs, au bénéfice des étudiants, doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels », souligne Gilles Halbout, président de la ComUE LR-Universités.

Quelques chiffres-clefs à retenir :

École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE-LR) : 3 297 étudiants formés et 40 % de réussite des étudiants au concours de recrutement des enseignants et des CPE.

(ESPE-LR) : 3 297 étudiants formés et 40 % de réussite des étudiants au concours de recrutement des enseignants et des CPE. Maison des sciences de l'homme Sud (incubation de projets innovants) : 150 manifestations scientifiques organisées ou soutenues, 12 équipes-projets, plus de 150 missions à l'étranger et chercheurs invités, 50 publications, 3 000 participants (chercheurs, étudiants, publics non académiques).

(incubation de projets innovants) : 150 manifestations scientifiques organisées ou soutenues, 12 équipes-projets, plus de 150 missions à l'étranger et chercheurs invités, 50 publications, 3 000 participants (chercheurs, étudiants, publics non académiques). Relations internationales : 9 405 étudiants en mobilité individuelle entrante, 1 219 étudiants en mobilité encadrée entrante, 2 374 étudiants en mobilité Erasmus+ entrante et sortante, 36 projets européens pilotés, 1 595 accords de partenariats internationaux.

: 9 405 étudiants en mobilité individuelle entrante, 1 219 étudiants en mobilité encadrée entrante, 2 374 étudiants en mobilité Erasmus+ entrante et sortante, 36 projets européens pilotés, 1 595 accords de partenariats internationaux. Plate-forme multiservices pour tous les étudiants et chercheurs internationaux de la Région : plus de 20 000 étudiants et chercheurs internationaux accueillis et renseignés, plus de 6 500 dossiers de titre de séjour déposés et traités.

: plus de 20 000 étudiants et chercheurs internationaux accueillis et renseignés, plus de 6 500 dossiers de titre de séjour déposés et traités. Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat en Languedoc-Roussillon (PEPITE-LR) : + 80 % d'étudiants porteurs du statut national étudiant-entrepreneurs, + 100 % d'inscrits au Diplôme d'Etablissement Étudiant Entrepreneur (D2E), 6 lauréats régionaux en Languedoc-Roussillon récompensés du Prix PEPITE-Tremplin pour l'Entrepreneuriat Étudiant.

: + 80 % d'étudiants porteurs du statut national étudiant-entrepreneurs, + 100 % d'inscrits au Diplôme d'Etablissement Étudiant Entrepreneur (D2E), 6 lauréats régionaux en Languedoc-Roussillon récompensés du Prix PEPITE-Tremplin pour l'Entrepreneuriat Étudiant. Collège doctoral : 4 établissements d'enseignement supérieur et 1 700 doctorants concernés.

: 4 établissements d'enseignement supérieur et 1 700 doctorants concernés. Formation continue : plus de 1 000 formations disponibles et accessibles par la formation continue, 4 000 stagiaires formés par les différents partenaires de l'Académie, 300 actions de validation des acquis de l'expérience (totales ou partielles).

Opération Campus

Au titre de l'opération Campus de Montpellier, vaste opération de renouvellement qui vise à « requalifier et dynamiser les campus existants pour créer de véritables lieux de vie, fédérer les grands campus et accroître leur visibilité internationale », la ComUE a perçu 325 M€ de dotation non consomptible en septembre 2017, et signé 183 M€ d'emprunts bancaires en octobre 2017.

Les travaux du Village des Sciences ont démarré en décembre 2017, la seconde phase des travaux d'aménagement Cœur de Campus au 1er trimestre 2018. En 2019, le renouvellement des campus montpelliérains se poursuivra, avec notamment le démarrage des travaux de l'opération Atrium, la poursuite du chantier Village des Sciences (phase A) et le lancement des consultations de maîtrise d'œuvre pour les opérations Campus Pharmacie, Village des Sciences (phase B), Paul-Valéry/Raimon Llull et Restaurant Saint-Priest.

Rapprochement

La ComUE LR annonce l'exécution d'un budget principal de 2,3 M€ en 2017, une diminution de 12 % de sa masse salariale entre 2016 et 2017, « 1 M€ de recettes annuelles pérennes générées par la dotation de l'Etat en postes de titulaires » et « 350 000 € de résultat patrimonial en 2017, en bénéfice pour la première fois depuis plusieurs années ».

Parmi les objectifs de la rentrée 2019, figure la mise en œuvre d'un projet de rapprochement entre les deux ComUE d'Occitanie...