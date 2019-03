Opération Campus : 144 M€ de projets portés par la Métropole

Retenue en 2008 dans le cadre de l'Opération Campus, un appel à candidatures national destiné à réhabiliter les campus universitaires et à créer des pôles de recherche cohérents, la Métropole de Montpellier a fait un chiffrage réactualisé des projets qu'elle porte, dix ans plus tard : soit 144 M€, investis sur des chantiers en cours ou à venir.

L'opération, à ce jour, a occasionné un investissement global de 568 M€, répartis, en plus de la Métropole, entre l'État (319 M€), la Région Occitanie (104 M€ pour la Faculté de médecine et le Pôle chimie Balard) et le CNRS (1 M€ pour Balard Recherche).

La phase de "paysagement"

Programme de longue haleine, l'Opération Campus, dans une première phase, s'est traduite par la construction ou la rénovation de divers équipements universitaires. Parmi les nouveaux bâtiments majeurs figurent la Faculté de médecine (11 400 m2, livrée en 2017) ou le pôle Balard Formation (11 500 m2, 2018).

Une fois ces édifices réalisés, une deuxième phase s'est ouverte avec d'autres travaux destinés à ouvrir ces campus entre eux, en interface avec les commerces et les quartiers aux alentours, à créer une nouvelle vie étudiante, etc. Une majorité de ces chantiers...